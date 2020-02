Trovato in casa con hashish diviso in dosi pronte per essere vendute. Arresto 36enne a Battipaglia

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia hanno arrestato, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, D.A.A., 36enne battipagliese pluripregiudicato.

In seguito ad una perquisizione domiciliare a casa del 36enne, gli agenti hanno ritrovato, nascosti in camera da letto, un pezzo di hashish di 48 grammi avvolto in cellophane trasparente e 13 dosi, avvolte sempre in cellophane trasparente, dal peso complessivo 19 grammi. Gli agenti hannotrovato, inoltre, 585 euro divisi in banconote di vario taglio, certamente provento dell’illecita vendita della droga, una lametta con residui di sostanza di colore marrone utilizzata per tagliare le dosi ed alcune bustine in cellophane, utilizzate per il confezionamento.

Pertanto, dopo le formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.

– Paola Federico –