Trovato con la cocaina nascosta negli slip. Arrestato 43enne di Montecorvino Pugliano

Ieri gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia nel comune di Montecorvino Pugliano hanno arrestato M.A., incensurato di 43 anni, residente nella cittadina, resosi responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini della cessione al dettaglio.

Gli agenti hanno controllato l’uomo mentre era alla guida della propria auto all’altezza della rotatoria dello svincolo dell’autostrada vicino ad un noto centro commerciale. In seguito alle perquisizioni i poliziotti hanno trovato 4,6 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, nascosta all’interno degli slip indossati dall’uomo, mentre presso la sua abitazione sono stati trovati due bilancini digitali perfettamente funzionanti.

L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio di convalida dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno.

– Annamaria Lotierzo –