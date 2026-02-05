Trovato con la cocaina durante un controllo a Salerno. Arrestato
Beccato su un motociclo con la cocaina.
Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno, a seguito di un controllo finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, hanno proceduto all’arresto di un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
L’uomo è stato trovato con 50 grammi di cocaina e con un telefono cellulare verosimilmente utilizzato per l’attività illecita.