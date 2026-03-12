Un normale controllo stradale si è trasformato in un’operazione antidroga per i militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Lauria.

Durante un pattugliamento nelle aree periferiche della città, i finanzieri hanno fermato diversi veicoli e notando l’eccessivo nervosismo di un automobilista hanno approfondito i controlli.

L’atteggiamento sospetto dell’uomo durante l’esibizione dei documenti ha convinto le Fiamme Gialle a perquisire il veicolo e gli effetti personali. L’intuizione si è rivelata corretta: i militari hanno subito trovato diversi involucri di hashish ed eroina.

Le operazioni si sono poi estese alle abitazioni delle persone a bordo dell’auto, dove sono stati recuperati ulteriori quantitativi di marijuana, hashish ed eroina, oltre a bilancini e materiale per il confezionamento delle dosi. In totale sono stati sequestrati oltre 30 grammi di droga, perlopiù hashish.

Il detentore della droga è stato arrestato in flagranza di reato. L’arresto è stato successivamente convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lagonegro.

Si ricorda che secondo il principio di presunzione di innocenza, la responsabilità dell’indagato sarà accertata in via definitiva solo con l’eventuale sentenza irrevocabile di condanna.

L’intervento rientra nel piano d’azione coordinato dal Comando Provinciale di Potenza. L’obiettivo resta il monitoraggio capillare del territorio per reprimere il traffico illecito di stupefacenti, con particolare attenzione alla tutela dei più giovani e alla prevenzione del consumo nelle aree sensibili.