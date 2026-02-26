Un’importante operazione dei Carabinieri si è svolta ieri a Capaccio Paestum.

E.A. è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione illegale di armi. A seguito di una perquisizione, infatti, l’uomo è stato trovato in possesso di diversi quantitativi di droga: 1,8 kg di cocaina, 5,7 kg di hashish, circa 200 grammi di eroina e 180 di marijuana.

Inoltre, i militari hanno trovato 5600 euro ritenuti verosimilmente provento dell’attività illecita e una pistola a salve modificata calibro 380.

L’operazione è stata condotta dai Carabinieri del N.O.R.M. – Sezione Operativa della Compagnia di Agropoli, con il supporto delle A.P.I (Aliquote di Primo Intervento) del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano e del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno.

