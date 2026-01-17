È stato denunciato per porto di arma giocattolo un 18enne di Montesano Scalo.

Recatosi a Vibonati in occasione della festa patronale dedicata a Sant’Antonio, il giovane ha avuto una lite con altri lì presenti. Durante la discussione ha deciso di raggiungere la sua auto dove aveva una pistola scacciacani. Tornato tra la gente ha iniziato a minacciare le persone con cui si era verbalmente scontrato brandendo l’arma.

Il suo atteggiamento ha spaventato i più e sono stati allertati i Carabinieri della locale Stazione.

I militari agli ordini del Maresciallo Barile, dopo l’interrogatorio, hanno sequestrato l’arma al 18enne che è stato denunciato.