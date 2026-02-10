Trovato a Lauria con un panetto di hashish, 36enne gambiano finisce in carcere
I Finanzieri del Comando Provinciale di Potenza, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei traffici illeciti, nei giorni scorsi hanno arrestato in flagranza di reato, per traffico di sostanze stupefacenti, un 36enne originario del Gambia.
Presso la località Galdo a Lauria, i finanzieri della Compagnia di Lauria hanno notato la presenza di un uomo di origine extracomunitaria particolarmente nervoso e che in maniera sospetta cercava di nascondere alla vista dei militari il proprio zainetto a tracolla.
Insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, i finanzieri lucani, con l’ausilio del cane antidroga Kiril del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Matera, hanno effettuato l’ispezione del bagaglio che ha permesso di scovare una busta di plastica chiusa ermeticamente contenente un panetto di 100 grammi di hashish, prontamente sequestrato dai militari.
La droga sequestrata, verosimilmente destinata a rifornire le piazze di spaccio di un comune della provincia di Cosenza dove il 36enne è residente, se immessa sul mercato, gli avrebbe fruttato proventi illeciti per circa 1500 euro.
Il 36enne è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ed è stato associato presso la Casa Circondariale di Potenza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
L’attività investigativa si colloca nel più ampio quadro della costante azione posta in essere dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Potenza volta al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti e a tutela, in particolar modo, dei più vulnerabili della popolazione.
Per le condotte illecite al vaglio della competente Autorità Giudiziaria, sulla base del principio di presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.