Prosegue la caccia alla droga in carcere.

Nella Casa Circondariale di Fuorni, a Salerno, la Polizia Penitenziaria ha scovato 100 grammi di hashish e 15 di cocaina grazie al fiuto del cane antidroga Spike.

La droga si trovava in un deposito frequentato dai cosiddetti detenuti lavoranti ed è stata immediatamente sequestrata, impedendo così che finisse nella disponibilità dei carcerati.

Parole di plauso sono state indirizzate dal sindacato Uspp al gruppo cinofili del Distaccamento di Avellino e agli agenti del carcere di Salerno “per la brillante operazione: la Polizia Penitenziaria, ancora una volta, ha dimostrato l’efficacia del proprio lavoro nella tutela della sicurezza all’interno degli istituti penitenziari, continuando così a rappresentare un presidio indispensabile dello Stato”.

“Il sequestro dimostra che malgrado le condizioni difficili e le carenze d’organico (a Salerno mancano ben 50 unità dalla pianta organica prevista) la Polizia Penitenziaria, purtroppo a costo di grandi sacrifici, riesce comunque a garantire l’ordine e la sicurezza interna”, concludono i sindacalisti.