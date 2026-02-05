Auto rubate in un’autofficina a Bellizzi e scatta il sequestro.

I sigilli sono stati apposti durante un controllo dei Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, diretta dal Capitano Donato Recchia.

Nell’officina, di 250 metri quadri, i militari hanno scoperto 3 auto di grossa cilindrata che, grazie ai controlli informatici, sono risultate rubate nelle scorse settimane nel napoletano. I veicoli sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari. Sono state inoltre ritrovate numerose parti di automobili e batterie esauste, prive di tracciabilità e non conferite presso centri autorizzati allo smaltimento.

Il titolare dell’attività è stato denunciato con l’accusa di ricettazione e smaltimento illecito di rifiuti.