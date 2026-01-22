E’ il dottor Giuseppe Cacciapuoti il nuovo Procuratore di Lagonegro.

Il magistrato campano, di 57 anni, è stato nominato all’unanimità dal Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura. Le votazioni si sono svolte ieri al termine dell’iter procedurale iniziato un anno fa.

Nella sua carriera ha prestato servizio anche a Nocera Inferiore e a Salerno, dove risiede attualmente. Torna ora nel territorio della provincia di Potenza, dove aveva iniziato la sua carriera, prendendo il posto di Gianfranco Donadio, andato in pensione un anno fa.

Nell’arco della sua lunga carriera si è distinto per competenza e capacità organizzativa, doti che saranno utili nel lavoro che dovrà ricoprire per guidare il territorio a sud della Basilicata e del Vallo di Diano.