Treofan di Battipaglia. L’On. Federico Conte (Liberi e Uguali): “Di Maio convochi un tavolo tecnico”

Cresce la preoccupazione nello stabilimento Treofan Italy di Battipaglia, dove gli ordini si sono contratti e la produzione sta calando.

Sono 78 i dipendenti che rischiano il posto di lavoro e che da giorni protestano contro la Jidal Group, azienda indiana che lo scorso 24 ottobre ha acquisito la proprietà dell’azienda dalla Management & Capitali. La Treofan è un’azienda che si occupa della produzione di film polipropilene per imballaggi alimentari. Ha due sedi, una a Terni e l’altra nel comune salernitano, e in totale sono 200 i lavoratori occupati nelle due sedi che rischiano il licenziamento.

Sulla vicenda è intervenuto anche Federico Conte, deputato di “Liberi e Uguali” che in queste ore ha rivolto un appello al Vicepresidente del Consiglio e Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio.

“Si teme il peggio – ha dichiarato Federico Conte – manca ancora il piano industriale, annunciato per il 2019. Il tavolo promesso dal Ministro Di Maio, al Mise, non si è ancora insediato, pare per la indisponibilità della multinazionale indiana fino al prossimo 29 gennaio. Il Ministro non stia ai tempi degli altri: si attivi, se necessario, anche per le vie diplomatiche, con l’Ambasciata, con le rappresentanze indiane sul nostro territorio, e faccia presente, con una convocazione d’urgenza, la gravità della situazione”.

“Al tempo stesso – conclude – si cerchino rapidamente soluzioni alternative. La linea produttiva di Treofan è salda, lo stabilimento è innovativo e giovane, ci sono quote di mercato: si trovi qualcuno della stessa filiera, magari del territorio, che possa essere interessato a subentrare e si salvino produzione e posti di lavoro”.

– Claudia Monaco –

