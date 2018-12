Treofan di Battipaglia. L’Assemblea dei lavoratori chiede incontro al Ministero dello Sviluppo Economico

L’Assemblea Generale dei lavoratori Treofan di Battipaglia, che si è svolta presso il presidio permanente e che ha visto la presenza dei segretari generali Cgil, Cisl e Uil, Arturo Sessa, Gerardo Ceres, Gerardo Pirone, i segretari generali di Categoria, Antonio Apadula, Gerardo Giliberti e Alessandro Antoniello, la Rappresentanza sindacale unitaria aziendale, e del sindaco di Battipaglia, Cecilia Francese, ha affrontato le problematiche relative agli ultimi sviluppi derivanti dalla mobilitazione dei lavoratori.

Le organizzazioni sindacali e i lavoratori condannano la decisione dell’azienda che ha portato alla sospensione dei rifornimenti di materia prima che, di fatto, hanno determinato il blocco della produzione e chiedono alla direzione aziendale di provvedere immediatamente al ripristino degli approvvigionamenti e riprendere quindi le attività lavorative.

L’Assemblea ha, inoltre, concordato di definire in tempi brevi l’incontro presso il Ministero dello Sviluppo Economico, considerato anche l’impegno del Ministro Luigi Di Maio che lo scorso 26 dicembre ha fatto visita al presidio permanente, ritenendolo fondamentale e decisivo per avere chiara la posizione dell’azienda, non ancora formalizzata.

L’Assemblea ritiene ancora indispensabile che all’incontro sia presente anche l’azienda con i massimi livelli decisionali della Jindal, costruire un coordinamento di tutte le Rappresentanze sindacali unitarie aziendali per rafforzare i livelli di solidarietà tra tutte le aziende del territorio e istituire presso il Comune di Battipaglia un tavolo di crisi sulla vertenza Treofan.

– Miriam Mangieri –

Articolo correlato

27/12/2018 – 78 dipendenti della Treofan rischiano il licenziamento. Visita a sorpresa di Di Maio a Battipaglia