Grande partecipazione per una iniziativa di trekking a cavallo nelle aree montane di Sassano che si è svolta questa mattina unendo sport, natura e valorizzazione del territorio del Vallo di Diano. La partenza è avvenuta dalla località Caiazzano per poi salire in montagna.

All’evento ha preso parte anche l’assessore della Comunità Montana Vallo di Diano Gaetano Spano insieme al consigliere comunale Nicola Trotta, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni verso iniziative che promuovono il turismo rurale e le tradizioni locali.

“Eventi come questo rappresentano un momento importante per il nostro territorio – ha dichiarato l’assessore Spano – perché consentono di riscoprire e valorizzare il patrimonio ambientale e paesaggistico del Vallo di Diano attraverso attività sostenibili e legate alla tradizione, come il trekking a cavallo. È fondamentale sostenere queste iniziative che promuovono il turismo lento, la socialità e la conoscenza delle nostre bellezze naturali“.

Spano ha inoltre voluto ringraziare gli organizzatori per l’impegno e la riuscita della manifestazione: “Un sentito ringraziamento va a Giuseppe Abbatemarco e Daniele Larmini, che con passione e dedizione hanno reso possibile questa splendida giornata di sport e convivialità. Iniziative come questa dimostrano quanto sia importante la collaborazione tra associazioni, cittadini e istituzioni per promuovere e far crescere il nostro territorio“.

Al trekking hanno partecipato numerosi appassionati, attraversando scenari naturali di grande suggestione, con momenti di ristoro e convivialità lungo il percorso.