Servizi culturali e digitali con Schifa Lab, servizi turistici con Visit Atena e servizi di alta formazione con “La Scuola” di Atena.

Sono le tre ipotesi di impresa che la Cooperativa di Comunità di Atena Lucana potrebbe trasformare in realtà nei prossimi mesi. Almeno questo è quanto pensato dai 20 corsisti che hanno preso parte alla Winter School 2026 “Fare impresa. Fare comunità. Approcci e strumenti” organizzata dal Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II di Napoli (DIARC), nell’ambito del Progetto “Archivio Atena” del Comune di Atena Lucana.

I risultati finali sono stati presentati ieri pomeriggio e gli sforzi di tutti i corsisti e le corsiste che hanno partecipato, come pure dei docenti, sono stati concentrati su quello che potrebbe essere il futuro della Cooperativa di Comunità che, sotto la guida del Comune di Atena, nascerà a breve (prima nel Vallo di Diano) e sarà sostenuta, per la prima parte della sua vita, con i fondi di Archivio Atena. Un’impresa a tutti gli effetti, costituita da cittadini, associazioni e imprese che si uniscono per gestire beni comuni, servizi di interesse collettivo e attività economiche, sociali o culturali a vantaggio dei cittadini e della Comunità.

Durante i 4 giorni della Winter School, ragazze ragazzi di Atena Lucana, del Vallo di Diano e diversi di fuori regione, con l’aiuto di esperti hanno messo in campo un’ipotesi di core business della Cooperativa. Partendo dai bisogni ma anche dalle opportunità di mercato. Così sono state sviluppate tre linee di azione. La prima “Schifa Lab”, un centro socio culturale che faccia da contenitore di attività educative, culturali, laboratoriali, ma che sia anche centro di servizi di digitalizzazione per enti, imprese e cittadini. La seconda linea sviluppata è “Visit Atena”, dedicata al turismo con la gestione di aree pubbliche per turisti, percorsi trekking, esperienze immersive, tour a 4 zampe. Infine la terza linea è “La Scuola di Atena”, uno sviluppatore di alta formazione per studenti e professionisti in ambito culturale. Altre due tematiche sono state messe in campo, ma non ancora sviluppate, quali i servizi agli anziani e il trasporto interno.

I risultati presentati ieri pomeriggio sono stati organizzati in maniera tale da prevedere anche la sostenibilità economica dell’impianto imprenditoriale e offrirà di certo spunti per la reale realizzazione della Cooperativa di Comunità che, ricordiamo, prevede tra le altre cose anche la formazione dei soci sulle attività principali su cui si baserà la Cooperativa.

Il percorso formativo è stato curato scientificamente dalla professoressa Maria Cerreta, da Ludovica La Rocca e Caterina Loffredo.