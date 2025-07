Tre furti nella notte ai danni di altrettante attività in via Wenner, nella Zona Industriale di Salerno.

La banda di ladri ha agito in un’azienda che si occupa di lavori edili, in un ingrosso di materiali per l’edilizia e in una palestra.

Hanno praticato un foro tra i capannoni e rubato all’interno delle due aziende, per poi spostarsi nella palestra e portar via una bicicletta e altri attrezzi utilizzati dai clienti. Gli ignoti hanno rubato anche un furgone.

Il bottino ammonterebbe ad oltre 10.000 euro.

Sul posto questa mattina è intervenuta la Polizia di Stato per i rilievi e analizzare le immagini della videosorveglianza presente nella Zona Industriale.

I titolari delle diverse attività del posto si dicono nel frattempo molto preoccupati e chiedono maggiore sicurezza sollecitando l’intervento del Comune e del Prefetto.