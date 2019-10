Travolto dalla sua motozappa mentre lavora un terreno. Grave un 69enne di Marsicovetere

Un grave incidente sul lavoro quello che si è verificato a Marsicovetere, dove un uomo di 69 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere rimasto incastrato tra i pezzi meccanici della sua motozappa.

L’uomo stava lavorando un terreno di sua proprietà lungo la “Strada Provinciale Grumentina” quando sarebbe stato travolto, per cause ancora in fase di accertamento, dalla motozappa.

Brutta la scena che si è presentata davanti agli occhi dei soccorritori, con i sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Villa D’Agri che hanno dovuto allertare i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Villa D’Agri per disincastrare l’uomo dai pezzi meccanici della motozappa, con l’operazione durata circa un’ora.

Sul posto anche un’eliambulanza giunta dall’ospedale “San Carlo” di Potenza, dove l’uomo subito dopo è stato trasportato in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. Per lui ferite multiple, ma a preoccupare sono le condizioni gravi di una gamba.

La prognosi per il 69enne resta riservata. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Viggiano.

– Claudio Buono –