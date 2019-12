Tratto stradale franato sulla S.S.19 a Casalbuono. Pericolo e preoccupazione per gli automobilisti

Un tratto dissestato e pericoloso è quello che interessa la Strada Statale 19 delle Calabrie a pochi chilometri da Casalbuono.

La strada nel tratto dal km 94+ 700 è ormai da tempo interessata da una frana che riguarda il muro di sostegno. La S.S.19 è di fondamentale importanza in quanto è un’alternativa al traffico tra Padula e Lagonegro o in caso di deviazioni autostradali.

Da tempo è stato necessario istituire un senso unico alternato con grave pericolo per la circolazione stradale non solo per la scarsa visibilità (soprattutto a causa di una mancanza adeguata di punti luce) ma anche delle manovre degli automobilisti che spesso, in ambedue i sensi di marcia, invadono l’altra corsia.

Un tratto stradale, occorre sottolineare, che presenta una serie di curve. Inoltre, il lato franato si trova in prossimità di un burrone ed è diviso solo dalla presenza del guardrail.

Diverse le lamentele che ormai da tempo giungono dai cittadini che chiedono un’adeguata manutenzione che possa permettere di riportare in sicurezza la strada.

– Claudia Monaco –