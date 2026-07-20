Trasporto pubblico gratuito per gli studenti campani. La Regione stanzia 40 milioni di euro
Trasporto pubblico gratuito per gli studenti campani.
La misura è confermata anche per l’anno scolastico e accademico 2026/2027.
L’agevolazione riguarda tutti gli studenti e le studentesse della Campania dagli 11 ai 26 anni con ISEE fino a 35.000 euro e copre gli abbonamenti sull’intera rete del trasporto pubblico regionale per raggiungere la scuola o l’università.
Nel 2025/2026 la misura ha già garantito 139.276 abbonamenti gratuiti, per quasi 37 milioni di euro investiti.
Per il 2026/2027 la Regione Campania ha stanziato 40 milioni di euro.