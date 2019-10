Il Comune di Sapri rientrerà tra i paesi beneficiari del nuovo servizio di trasporto pubblico istituito per il Golfo di Policastro e destinato agli studenti e ai lavoratori che quotidianamente si riversano nei centri di Lancusi e Fisciano.

La richiesta presentata dal Sindaco Antonio Gentile di inserire anche la Città della Spigolatrice tra le tappe previste dalla Regione Campania per questo nuovo collegamento è stata, infatti, accolta positivamente dal Dipartimento Trasporti regionale. Il servizio partito nella giornata di ieri con tappa a San Giovanni a Piro, Scario e Policastro Bussentino, gestito dalla Società “Ettore Curcio e figli srl”, dal 7 ottobre includerà dunque anche la fermata di Sapri.

Anche in questo caso saranno tre le corse giornaliere, sempre dal lunedì al venerdì, con i seguenti orari di partenza: 7:05, 8:35, 15:40. Una richiesta avanzata dall’Amministrazione Gentile dato il rilevante interesse per la comunità locale che necessita di un veloce e comodo collegamento giornaliero con l’Università degli Studi di Salerno.

“Era importante per la nostra cittadina l’inserimento nel nuovo percorso di trasporto pubblico istituito dalla Regione Campania per il Golfo di Policastro – ha dichiarato il sindaco Antonio Gentile – Sono molti gli studenti e i lavoratori che giornalmente frequentano i centri di Lancusi e Fisciano ed era necessario da parte dell’Amministrazione presentare la richiesta. Bisogna sempre lavorare per il bene e lo sviluppo del territorio“.

– Maria Emilia Cobucci –