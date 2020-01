“I collegamenti hanno un ruolo fondamentale per lo sviluppo dell’economia locale, soprattutto nei piccoli territori“. A ribadire il concetto è il sindaco di Castellabate Costabile Spinelli che annuncia la volontà di incentivare i collegamenti all’arrivo dei treni dell’alta velocità, dalla fermata presso la stazione Agropoli-Castellabate.

“Facendoci ancora una volta carico dei costi – afferma –, vogliamo che all’arrivo i passeggeri possano utilizzare una navetta che li conduca direttamente a Castellabate, con simili azioni cerchiamo di arginare il problema dei collegamenti“.

Il sindaco Spinelli indica un dato a riprova delle difficoltà del settore: il Comune di Castellabate per garantire il trasporto scolastico investe circa 60mila euro per ogni anno accademico. I ricavi invece si fermano a 7mila euro, provenienti da 84 abbonamenti di altrettanti alunni che usufruiscono del servizio per la scuola dell’infanzia e la primaria di primo e di secondo grado.

“Mi preme sottolineare che è esclusivamente grazie a tale affidamento del Comune che la società di trasporto locale riesce a garantire anche le corse di trasporto urbano che collegano le varie frazioni del nostro vasto territorio che è così rilevante anche a livello turistico – dichiara critico il primo cittadino -. La Regione Campania, nella programmazione degli investimenti nel settore trasporti, dovrebbe riflettere su questo dato che, oltre a mortificare i servizi nei piccoli centri, pesa anche sui bilanci comunali“.

– Paola Federico –