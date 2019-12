Si ispira a Josè Mourinho il sindaco di Salvitelle, Maria Antonietta Scelza, per rispondere al consigliere di minoranza Domenico Nunziata. Sulla vicenda dei trasporti sulla tratta Polla-Caggiano-Salvitelle verso l’Università di Salerno, per il primo cittadino il consigliere Nunziata ha “zero tituli” per attaccare l’Amministrazione comunale.

Una citazione che spunta da una nota del sindaco Scelza che sta spopolando sui social per i toni simpatici, ma anche duri e decisi. Questa la vicenda. Nelle scorse settimane è spuntata fuori la notizia circa la riprogrammazione del servizio dei trasporti, con la mancanza della terza fermata di Salvitelle. Il consigliere Domenico Nunziata, con i colleghi Elvira Caruso e Giovanni Perretta, dopo la notizia ha denunciato come “il Comune di Salvitelle viene cancellato dalle mappe del trasporto, per negligenza o per volontà della Regione Campania“, invitando l’Amministrazione comunale ad attivarsi per rimediare al problema.

Ma, come fa sapere il sindaco Scelza, l’Amministrazione comunale si era già attivata, chiedendo conto telefonicamente all’onorevole Luca Cascone, consigliere regionale e presidente della Quarta Commissione che si occupa anche dei trasporti in Regione. “Nunziata – ha dichiarato il sindaco Scelza – ha amministrato per dieci anni, ora viene ad etichettarmi e a dire che non c’è sviluppo economico e sociale. Chi ha amministrato per dieci anni in quel modo, non può farmi morale. Lui non ha fatto programmazione e con questa Amministrazione stiamo lavorando proprio per colmare il gap creato da lui. Stiamo recuperando man mano, la dimostrazione sono i tanti finanziamenti ottenuti e altri lavori pronti a partire. Anziché attaccarmi, facesse delle proposte: in sei mesi zero”.

Da qui, l’ispirazione a Mou: “Lei ha zero tituli per poter proferire col sottoscritto”.

– Claudio Buono –