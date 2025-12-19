Trasportava circa 50 kg tra marijuana, hashish e crack in A2. Camionista siciliano arrestato a Sala Consilina
Viaggiava a bordo di un autotreno in direzione Sud dell‘A2 del Mediterraneo quando gli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina lo hanno fermato con circa 50 kg di sostanze stupefacenti, tra cui hashish, marijuana e crack.
Si tratta di un pregiudicato siciliano, già noto alle Forze dell’Ordine per spaccio di droga.
Dopo le formalità l’uomo è stato arrestato su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
L’arresto è stato possibile grazie al lavoro della Squadra Mobile di Salerno che aveva intercettato la sua presenza sul tratto autostradale.