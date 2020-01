Tragico scontro sulla Salaria a Rieti. Perdono la vita donna originaria di Roscigno e suo marito

Una tragedia avvenuta sulla Salaria, nei pressi di Rieti, ma che tocca da vicino la comunità di Roscigno. Ieri, intorno alle 14.30, la 70enne Nicolina Stio, originaria del piccolo centro alburnino ma da anni residente in Umbria, e suo marito, il 74enne Umberto Gregorio di Borbona, in provincia di Rieti, hanno perso la vita in un incidente stradale.

Lo scontro tra l’auto sulla quale viaggiava la coppia di coniugi e un altro veicolo è avvenuto per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri.

Sul posto è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Rieti per estrarre le persone dagli abitacoli. Il signor Gregorio è morto sul colpo, mentre la 70enne di Roscigno ha smesso di vivere in ospedale dove era stata trasferita dai sanitari del 118 intervenuti in loro soccorso.

La comunità di Roscigno è addolorata per la scomparsa della concittadina e di suo marito, legata al piccolo paese nonostante fosse andata via anni fa.

– Chiara Di Miele –