Tragico scontro sulla Provinciale Teggiano-Polla. Disposta autopsia sul corpo di Mariano Casale

È stata disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso sul corpo di Mariano Casale, il 20enne che ha perso la vita in seguito ad un incidente sulla strada Strada Provinciale Teggiano-Polla, nella frazione di Prato Perillo.

L’Alfa Romeo Mito a bordo della quale viaggiava si è scontrata con una Golf con a bordo un 45enne di Teggiano, in seguito arrestato per omicidio stradale perché guidava sotto effetto di cocaina, e una BMW condotta da un ragazzo di San Pietro al Tanagro.

L’autopsia è stata disposta successivamente all’esame esterno effettuato, nella giornata di oggi, dal medico legale.

La salma attualmente si trova ancora presso l’obitorio dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

– Annamaria Lotierzo –

