Tragico schianto in scooter per le strade di Forlì. Perde la vita giovane di Pontecagnano

Un 20enne di Pontecagnano Faiano, Giovanni Iacuzzo, ha perso la vita dopo un tragico incidente in sella al suo scooter nella giornata di ieri a Forlì.

Secondo le prime ricostruzioni il giovane, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del motociclo mentre viaggiava lungo via Salinatore e si è schiantato contro un palo della pubblica illuminazione. I sanitari del 118, giunti sul posto tempestivamente, lo hanno soccorso e trasportato in codice rosso in ospedale ma per Giovanni non c’è stato nulla da fare.

La ricostruzione della dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese.

Il giovane di Pontecagnano si era trasferito da qualche tempo per lavoro in Emilia Romagna.

– Chiara Di Miele –