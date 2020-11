Tragico schianto in auto sulla Litoranea a Battipaglia. Ragazzo perde la vita

Tragico incidente stradale ieri sera sulla Litoranea a Battipaglia in località Lido Lago. A perdere la vita un 23enne del posto.

Il giovane viaggiava a bordo di un’auto che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo andando a schiantarsi. Nel violento impatto il ragazzo ha perso la vita e a nulla sono valsi per lui i soccorsi dei sanitari del 118. La salma è stata condotta nell’obitorio dell’ospedale “Santa Maria della Speranza”.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri della locale Compagnia i quali dovranno ricostruire la dinamica del fatale incidente.

– Chiara Di Miele –