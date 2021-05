Tragico incidente oggi pomeriggio sull‘Autostrada A2 del Mediterraneo.

Un 40enne di Salerno, in sella alla sua moto, per cause da accertare, ha perso la vita all’altezza del km 10,100 in direzione San Mango Piemonte.

Inutili i tentativi dei sanitari di salvare la vita all’uomo: il 40enne ha smesso di vivere all’ospedale.

A causa dell’incidente il traffico ha subìto rallentamenti. Sul posto sono intervenute le squadre Anas per consentire il ripristino della viabilità.