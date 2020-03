Tragico incidente sul lavoro a Pontecagnano. Giovane operaio perde la vita in azienda

Tragedia sul lavoro a Pontecagnano Faiano dove ha perso la vita un operaio 28enne all’interno di un’azienda che produce confezioni in cartone.

Lo sfortunato operaio, per cause in corso di accertamento, sarebbe rimasto schiacciato tra i macchinari e alcune bobine di carta.

I colleghi hanno immediatamente allertato i sanitari del 118 ma per il 28enne non c’è stato nulla da fare, perchè è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia che dovranno ricostruire la dinamica del tragico incidente.

– Chiara Di Miele –