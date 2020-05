Tragico incidente stradale tra Bellizzi e Montecorvino Rovella. Un morto e tre feriti

E’ di un morto e tre feriti il tragico bilancio dell’incidente avvenuto nella serata di oggi sulla Strada Provinciale che da Montecorvino Rovella conduce a Bellizzi.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, tre auto si sono scontrate violentemente. Nell’impatto ha perso la vita Loreto Rizzo, 37enne di Bellizzi.

I 3 feriti sono stati trasportati dai sanitari del 118, intervenuti sul luogo dell’incidente, presso l’ospedale di Battipaglia. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Salerno per estrarre il corpo dell’uomo, incastrato tra le lamiere.

La dinamica dell’incidente è al vaglio degli inquirenti.

– Paola Federico –

-Foto TVOGGI-