Tragico incidente stradale nel Torinese. Perde la vita anziano originario di Sant’Arsenio

Germano Costa, un 81enne originario di Sant’Arsenio, ha perso la vita in un tragico incidente ieri mattina a Strambino, in provincia di Torino, lungo la Provinciale 81 che conduce alla frazione Carrone.

L’uomo, pensionato, era alla guida della sua auto in compagnia della moglie quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato in un terreno adiacente all’arteria stradale.

Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 giunti sul posto. Non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’anziano. Gravemente ferita la moglie che è stata trasportata all‘ospedale di Ivrea.

I Carabinieri della locale Stazione, intervenuti sul luogo del drammatico accaduto insieme ai Vigili del Fuoco, dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente.

Lo sfortunato pensionato di origini santarsenesi abitava nel piccolo comune di Vische, ma nel centro valdianese era molto conosciuto e stimato. Dolore, dunque, anche a Sant’Arsenio per la tragica morte di Germano Costa.

– Chiara Di Miele –