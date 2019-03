Tragico incidente stradale a Salerno. Uomo perde il controllo dell’auto, va a sbattere e muore sul colpo

Un tragico incidente si è verificato questa mattina a Salerno nella zona Fratte in via dei Greci. Un uomo alla guida di un SUV Hyundai, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro un muretto.

Probabilmente lo sfortunato automobilista salernitano ha avvertito un malore mentre era alla guida.

Sul posto sono intervenuti i volontari del Progetto “Sentinella” di Strade Sicure Salerno che in quel momento si trovavano lungo via dei Greci a monitorare l’arteria. Inutile l’intervento dei sanitari del 118 che hanno potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo che ha perso la vita sul colpo.

I rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica del tragico incidente sono stati affidati agli agenti della Polizia Municipale di Salerno.

Presenti anche i Carabinieri della locale Compagnia.

– Chiara Di Miele –