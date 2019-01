Tragico incidente stradale a Montano Antilia. Perde la vita uomo del posto

Ennesima tragedia sulle strade del Cilento. Un uomo di 72 anni, Antonio Forte, di Montano Antilia, è morto questa mattina sulla strada provinciale 143 che collega Massicelle ad Abatemarco, nel comune di Montano Antilia.

Ancora al vaglio degli inquirenti la dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo a bordo della sua automobile, una Fiat Panda, è finito fuori strada proseguendo dritto senza riuscire a svoltare in una curva. Il mezzo si è capovolto precipitando per alcuni metri.

Non c’è stato niente da fare per l’uomo. E’ morto sul colpo, stando a quanto si apprende. Gli operatori del 118 e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vallo della Lucania non hanno potuto fare niente se non constatare il decesso una volta arrivati sul posto, insieme ai Carabinieri della Stazione di Laurito.

Le operazioni di recupero per estrarre il corpo dall’automobile, non sono state semplici.

– Marianna Vallone –