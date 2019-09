Tragico incidente nei campi con la motozappa a Corleto Monforte. Non ce l’ha fatta Nicola Ruberto

Non ce l’ha fatta Nicola Ruberto, il 79enne di Corleto Monforte che sabato mattina è rimasto gravemente ferito mentre stava utilizzando la sua motozappa nell’orto.

L’uomo, soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in eliambulanza all’ospedale “Ruggi” di Salerno, è stato sottoposto a due delicati interventi chirurgici. Nel corso di uno dei due ha subito anche l’amputazione di una gamba che era rimasta incastrata nel mezzo agricolo, mentre sabato sera aveva subito un intervento per la stabilizzazione del bacino. Proprio in ospedale l’anziano ha purtroppo smesso di vivere nella notte.

Sabato, subito dopo l’incidente nell’orto, sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina che hanno dovuto liberare l’uomo rimasto incastrato nella motozappa.

E’ toccato ai Carabinieri della Stazione di Bellosguardo, coordinati dalla Compagnia di Sala Consilina, ricostruire la dinamica di quanto accaduto al signor Ruberto.

Tutta la comunità di Corleto Monforte è rimasta particolarmente addolorata per la perdita di una persona stimata e benvoluta da tutti. Lascia la moglie, la figlia e i nipoti.

– Chiara Di Miele –

Articolo correlato:

28/9/2019 – Incidente nei campi a Corleto Monforte. Anziano gravemente ferito dalla sua motozappa