La Corte di Appello di Potenza ha ridotto ad 8 anni di reclusione per omicidio stradale la condanna di A.C., 35enne di Polla coinvolto in un tragico incidente stradale avvenuto nel giugno del 2016 a Marsico Nuovo in cui persero la vita Franco Apa, 38enne di Tramutola, e sua madre, la 67enne Filomena Cavallo.

Lo scontro tra l’auto guidata dal giovane pollese e l’auto con a bordo le due vittime avvenne sulla Strada Statale 598 della Val d’Agri.

Il 35enne di Polla fu arrestato nell’ospedale di Villa d’Agri con l’accusa di omicidio stradale per aver provocato l’incidente guidando in stato di ebbrezza. La violenza dello schianto fece precipitare giù dal cavalcavia l’auto su cui viaggiavano il 38enne e la madre che morì dopo qualche giorno all’ospedale “San Carlo” di Potenza dove era stata ricoverata in gravissime condizioni subito dopo l’incidente.

In primo grado l’imputato era stato condannato dal Tribunale di Potenza a 10 anni. All’epoca fu chiesto un patteggiamento, concesso, e da una iniziale richiesta di pena di 18 anni la difesa riuscì a convincere il giudice delle attenuanti a favore dell’imputato e a far ridurre condanna ad otto anni di reclusione. Anche in secondo grado è stato richiesto un patteggiamento, che è stato concesso dai giudici della Corte potentina.

A.C. è stato difeso in aula dall’avvocato Stefano Soriano.

– Chiara Di Miele –

