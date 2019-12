Tragico incidente in scooter a Salerno. Non ce l’ha fatta la giornalista Marta Naddei

Non ce l’ha fatta Marta Naddei, la giornalista 34enne di Salerno che è rimasta vittima di un incidente a bordo del suo scooter.

La giovane si trovava questa notte sul Lungomare Marconi a Salerno quando ha perso il controllo dello scooter su cui viaggiava.

Marta è stata poi trasferita dai sanitari del 118 presso l’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” in gravi condizioni.

Ore di dolore per familiari, amici e colleghi che hanno sperato fino all’ultimo in un miracolo.

Marta Naddei era giornalista presso il quotidiano “Cronache della Sera”. Diversi, in queste ore, i messaggi di cordoglio.

Tra questi anche quello dell’ASD Salernitana Femminile Calcio a 5: “Il Presidente, i soci, le atlete e lo staff – si legge in una nota – esprimono il proprio dolore per la scomparsa della giornalista Marta Naddei. Alla famiglia, alla redazione di Cronache e alla società Alma Salerno Calcio a 5, nella quale ricopriva il ruolo di addetto stampa, vanno le più sentite condoglianze”.

Cordoglio anche dal Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli: “Marta sapeva trasmettere solo gioia ed entusiasmo – le sue parole – il cordoglio che esprimo ai familiari e ai colleghi è quello di un amico che ha avuto la fortuna di conoscerla, di ridere e scherzare con lei. Cordoglio mio e di tutto l’Ordine dei Giornalisti”.

“Esprimo ai familiari, colleghi ed amici il profondo cordoglio mio personale e della Civica Amministrazione per la tragica morte di Marta Naddei – è il cordoglio, invece, del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli – Era una giovane giornalista di grande valore, scrupolosa e tenace nella ricerca di notizie e nel racconto documentato dei fatti. Quanto ci mancheranno la sua quotidiana presenza a Palazzo di Città, le sue domande argute, i suoi titoli geniali, i suoi articoli coraggiosi. Addio Marta: la tua giovane vita è stata un dono meraviglioso per la nostra comunità. Troveremo il modo per onorare degnamente la tua indimenticabile memoria”.

– Claudia Monaco –

