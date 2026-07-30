Tragico incidente in moto sulla Cilentana. Il 1° agosto l’ultimo saluto a Luigi Viscovo
La comunità di Eboli si prepara a dare l’ultimo saluto a Luigi Viscovo, morto in seguito ad un incidente stradale.
Il 62enne si trovava in sella alla sua moto insieme alla moglie quando, per cause da accertare, si è scontrato con un’auto sulla Cilentana all’interno della galleria di Pattano. Per lui non c’è stato nulla da fare ed è morto sul colpo mentre la donna è stata trasportata in ospedale.
La camera ardente per salutare “Gigino” sarà allestita da domani, venerdì 31 luglio, alle ore 9 presso la Casa del Commiato di Cioffoletti. I funerali si terranno invece sabato 1° agosto alle ore 15.30 presso la chiesa del Sacro Cuore di Eboli.
Continuano le indagini da parte della Polizia Stradale per chiarire la dinamica di quanto accaduto e sembrerebbe che il giovane alla guida dell’auto risulti iscritti nel registro degli indagati.