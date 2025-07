Tragico incidente stradale nel pomeriggio lungo l’A2 del Mediterraneo all’interno della galleria Tanagro, in direzione Sud, tra Sicignano e Petina.

Per cause da accertare un 40enne di Buonabitacolo alla guida di una Fiat Panda è rimasto coinvolto in uno scontro con un camion mentre si trovava in marcia in galleria.

L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo all’automobilista. Soccorso dai sanitari del 118, è stato inizialmente trasportato in ospedale a Polla ma purtroppo nel tragitto il suo cuore ha cessato di battere nonostante ogni sforzo di salvarlo.

Sul posto gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina per ricostruire la dinamica del drammatico incidente e le squadre di Anas per il ripristino della viabilità ordinaria lungo il tratto autostradale.