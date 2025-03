Sono ore di immenso dolore a Roccadaspide per la prematura scomparsa di Luca Minella ed Antonio Samuel Auricchio, le cui vite sono tragicamente state spezzate ieri a seguito di un incidente stradale.

Luca, 26enne, viaggiava a bordo di un’ Audi A3 mentre Samuel, 25 anni, guidava un’Alfa 147 quando, per cause da accertare, si sono scontrati in località Fonte, a poca distanza dalle loro abitazioni. Luca, purtroppo, è deceduto sul colpo, Samuel ha perso la vita poco dopo all’ospedale di Battipaglia. Nello scontro è rimasto ferito un terzo ragazzo, un 28enne di Cava de’ Tirreni, ricoverato all’ospedale di Eboli in prognosi riservata.

Un tragico destino per i due ragazzi, pieni di vita, amati e stimati nella comunità e amici da sempre. Samuel era benzinaio in una stazione di rifornimento a Fonte, mentre Luca aveva svolto l’attività di cameriere.

La notizia ha lasciato sgomenta la comunità rocchese che in queste ore di dolore profondo abbraccia incredula le famiglie dei due giovani, troppo presto strappati alla vita da un destino beffardo.

Articolo correlato:

21/03/2025 – Tragico incidente tra auto a Roccadaspide. Morti due giovani, uno gravemente ferito