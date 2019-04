Tragico incidente a Capaccio Paestum. Uomo perde la vita investito da un’auto

Tragedia nel pomeriggio a Capaccio Paestum dove in via Varolato un operaio di origini straniere è stato investito da un’auto mentre camminava al bordo della strada e, subito dopo il violento impatto, è finito in un canale perdendo la vita sul colpo.

A bordo della Bmw che ha investito lo sventurato un imprenditore del posto che si è subito fermato a prestare soccorso e ad allertare i sanitari del 118. Questi ultimi, giunti immediatamente sul luogo dell’accaduto, non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo che nell’urto avrebbe sfondato il parabrezza dell’auto.

I Carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, coordinati dalla Compagnia di Agropoli diretta dal Capitano Francesco Manna, hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del fatale incidente.

Il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno ha disposto un primo esame esterno sulla salma dell’uomo.

– Chiara Di Miele –