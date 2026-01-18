Tragico epilogo per l’ultranovantenne che ieri è rimasta coinvolta in un incidente ad Acciaroli.

La donna si è spenta questa mattina all’ospedale “Cardarelli” di Napoli dove era stata trasferita a causa delle ustioni riportate durante l’incidente domestico che ha visto lo scoppio di una bombola di gas.

Una drammatica conclusione segna il percorso di vita dell’anziana alla cui famiglia si stringe l’abbraccio della comunità.