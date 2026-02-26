Tragico epilogo a Castelnuovo Cilento: non ce l’ha fatta la donna investita in località Velina.

Dopo due giorni di ricovero il cuore della 68enne Angelina Di Stasi ha smesso di battere. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto.

Subito dopo l’accaduto la malcapitata era stata trasportata in ospedale a Vallo della Lucania e successivamente trasferita a Napoli, ma nonostante tutti gli sforzi da parte di medici e sanitari per la donna non c’è stato nulla da fare.

Dolore nella comunità cilentana per la scomparsa di una persona molto stimata e benvoluta.

