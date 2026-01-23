Tragedia sfiorata ad Eboli. Si ribalta autocisterna contenente GPL
Tragedia sfiorata questa mattina in contrada Alimenta ad Eboli.
Un’autocisterna contenente GPL si è ribaltata probabilmente a seguito di un’avaria all’impianto frenante.
I Vigili del Fuoco sono intervenuti con il supporto del Nucleo NBCR (Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico) per soccorrere l’autista che ha virato volontariamente in una stradina sterrata e per provvedere alla messa in sicurezza del mezzo pesante.
Il gas contenuto nella cisterna è stato travasato.