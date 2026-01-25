Tragedia sfiorata questa notte ad Altavilla Silentina dove si è verificato un indicente.

Per cause da accertare, un giovane di 20 anni ha perso il controllo della Fiat Punto sulla quale stava viaggiando finendo in una scarpata. La corsa dell’auto si è arrestata nella vegetazione e soltanto la parte anteriore dell’auto è finita nel fiume Calore.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli che hanno messo in sicurezza l’area, dopodiché con l’aiuto dei caschi rossi di Napoli hanno tirato via l’auto dalla zona impervia.

Giunti sul luogo dell’incidente anche le Forze dell’Ordine per i rilievi necessari e i sanitari del 118. Fortunatamente, il conducente è rimasto illeso e non è stato trasportato in ospedale.