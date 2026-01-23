Tragedia sfiorata questa mattina in contrada Alimenta a Serre.

Un’autocisterna contenente GPL si è ribaltata probabilmente a seguito di un’avaria all’impianto frenante.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli, guidati dal Caposquadra Sabato Ciccarelli, una squadra del Nucleo NBCR (Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico) da Salerno e una da Napoli per soccorrere l’autista che ha virato volontariamente in una stradina sterrata e per provvedere alla messa in sicurezza del mezzo pesante.

In serata, inoltre, è giunta anche una squadra con l’autogru da Avellino.

Il gas fino a quando è stato possibile, durante tutta la giornata, è stato travasato dalla cisterna capovolta a una giusta sul posto in supporto. Successivamente sono state attivate due torce per poter consumare il gas.

Uno speciale ringraziamento è stato rivolto dai caschi rossi alla signora Lucia Artidoro che ha messo ha disposizione la sua abitazione per dare supporto alle squadre che hanno lavorato incessantemente per poter evitare un disastro ambientale oltre che una possibile tragedia.

Sul posto sono stati presenti anche gli agenti della Polizia Municipale di Serre e il sindaco Antonio Opramolla.