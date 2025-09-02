Tragedia sfiorata questa mattina a Salerno.

Un albero di grosse dimensioni è caduto in piazza Matteo Luciani abbattendosi su due auto in sosta. A subire i danni più ingenti è stata una Smart.

Fortunatamente l’episodio non ha visto il coinvolgimento di passanti o di automobilisti. Sul posto sono giunti i Carabinieri per le verifiche del caso e gestire le operazioni di sicurezza mentre le squadre sono in azione per rimuovere il tronco.

Sui social si susseguono i messaggi di indignazione per l’incuria in cui, a detta di qualcuno, verserebbe la città di Salerno. “Siamo ormai stanchi di assistere a episodi che denotano incuria: spiagge non collaudate, caditoie mai pulite con conseguenti allagamenti, alberi che continuano a crollare senza che vi sia un piano di manutenzione serio ed efficace, sicurezza stradale completamente assente con veicoli che sfrecciano a tutta velocità ad ogni ora del giorno e della notte – inveiscono alcuni cittadini -. Non si può continuare a governare nell’indifferenza. Mentre si vive quotidianamente nel timore di nuovi pericoli. Fortunatamente, al momento del cedimento, non transitava nessuno: solo il caso ha evitato una tragedia”.

L’avvocato Matteo Marchetti, presidente regionale del Codacons, rincara la dose: “Denunciamo disservizi in ogni ambito, con cadenza settimanale inadempienze di questa Amministrazione comunale sono sotto gli occhi di tutti. Non è forse giunto il momento di assumersi le proprie responsabilità e fare un passo indietro, restituendo la parola ai cittadini attraverso nuove elezioni?”.

Il Codacons annuncia di voler approfondire le responsabilità dell’accaduto e, se necessario, di intraprendere azioni legali a tutela dei cittadini salernitani.