Tragedia nelle acque di Agropoli.

Un 40enne di origini ucraine è stato purtroppo ritrovato senza vita mentre si trovava insieme ad un gruppo di persone per un’immersione utilizzando l’apposita boa di segnalazione.

L’uomo era nella Baia di Trentova e quando i suoi colleghi non l’hanno visto riemergere hanno allertato la Guardia Costiera che ha immediatamente inviato un’imbarcazione e richiesto la collaborazione dei Vigili del Fuoco che sono intervenuti con una squadra a terra oltre che con il Nucleo Sommozzatori giunto da Napoli.

Le ricerche hanno portato al ritrovamento dell’uomo purtroppo privo di vita.

Non si esclude che il sub possa essere stato colto da un malore durante l’escursione.