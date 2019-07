Tragedia nel Cilento. Uomo cade dal balcone mentre cerca di montare una tenda e perde la vita

Un uomo di 70 anni è morto a Pellare, frazione di Moio della Civitella, oggi pomeriggio, intorno alle 16.

La tragedia è avvenuta in un’abitazione nei pressi di Piazza Santa Caterina, dove l’uomo, che era residente in una cittadina del Napoletano, si trovava a casa di parenti per aiutarli a montare una tenda da esterno.

Secondo una prima ricostruzione, la scala sulla quale era salito per fissare la tenda alla parete avrebbe ceduto facendolo precipitare dal quarto piano della palazzina.

Inutili i soccorsi. Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania, diretti dal Capitano Annarita D’Ambrosio, il magistrato di turno della Procura di Vallo della Lucania e l’ambulanza del 118.

– Marianna Vallone –