Ennesima vittima della strada sulla SS18 Cilentana.

Nel tratto tra Cuccaro Vetere e Futani un’auto è precipitata in una scarpata e il conducente non ha avuto scampo. Il violento impatto ha strappato la vita ad un uomo di Nocera.

Sul posto sono giunti i Carabinieri e la Polizia Stradale di Vallo della Lucania, agli ordini dell’Ispettore Capo Anna Rosa Bortone, per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e comprenderne le cause, mentre gli operatori dell’Anas hanno regolato il traffico che ha subito notevoli rallentamenti. Si è recato sul posto anche il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Salerno.

Allertati i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Al lavoro i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vallo della Lucania per recuperare l’auto.