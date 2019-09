Tragedia di Montesano, eseguita l’autopsia sul piccolo Luigi Marino. Fatale lo schiacciamento del cranio

Si è svolta questa mattina l’autopsia sul corpo del piccolo Luigi Marino, lo sfortunato bambino morto schiacciato da una cisterna a Montesano sulla Marcellana.

L’esame autoptico, disposto dalla Procura della Repubblica di Lagonegro è stato effettuato presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla ed è stato eseguito dal dottore Giovanni Zotti.

Presenti, inoltre, i familiari del piccolo ed il legale di famiglia, l’avvocato Demetrio Ricciardone.

Ad essere fatale per il piccolo Luigi sarebbe stato lo schiacciamento del cranio.

Il magistrato di turno della Procura di Lagonegro ha disposto la liberazione della salma. I funerali si terranno mercoledì 11 settembre alle ore 10.30 nella chiesa “Sacro Cuore Eucaristico” di Montesano Scalo.

Il tragico incidente è avvenuto mercoledì scorso in località Cadossano, nella frazione Scalo. Il piccolo è stato trasportato dai genitori all’ospedale di Polla dove purtroppo ha smesso di vivere. I genitori successivamente sono stati iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo, così come da prassi in questi casi.

“Abbiamo riposto massima fiducia nel lavoro della Procura – le parole dell’avvocato Ricciardone, legale della famiglia Marino – attendiamo con tranquillità l’esito delle sue indagini“.

La salma arriverà questa sera nella sua abitazione di Via Cadossano a Montesano Scalo. Domani sera, martedì 10 settembre, alle ore 20.00, è stata organizzata una veglia di preghiera per il piccolo Luigi nella parrocchia “Sacro Cuore Eucaristico” di Montesano Scalo.

– Claudia Monaco –

