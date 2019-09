Tragedia di Montesano. Domani scuole chiuse anche a Casalbuono in segno di lutto per il piccolo Luigi

La tragedia che ha colpito la comunità di Montesano sulla Marcellana con la morte del piccolo Luigi Marino, schiacciato da una cisterna vicino alla sua abitazione in via Cadossano lo scorso 4 settembre, è particolarmente sentita da tutto il Vallo di Diano e dai centri vicini al comune termale.

Proprio per questo motivo il sindaco di Casalbuono Carmine Adinolfi ha ordinato la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per la giornata di domani, mercoledì 11 settembre. Domani mattina, infatti, alle ore 10.30 presso la chiesa del Sacro Cuore Eucaristico di Montesano Scalo verranno celebrati i funerali per porgere l’ultimo saluto al piccolo Luigi.

L’Amministrazione comunale di Montesano sulla Marcellana aveva già proclamato il lutto cittadino, disponendo anche la chiusura delle scuole, a cui sono accorpate anche quelle di Casalbuono.

“La nostra comunità si sente molto vicina a quella montesanese– si legge nell’ordinanza a firma del primo cittadino di Casalbuono – ed è emotivamente colpita dalla tragedia della famiglia Marino a cui si esprime la vicinanza dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza casalbuonese“.

– Chiara Di Miele –

Articolo correlato:

9/9/2019 – Tragedia di Montesano, eseguita l’autopsia sul piccolo Luigi Marino. Fatale lo schiacciamento del cranio